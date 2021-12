TERROR EM SOBRAL: bando armado barra topique da Transol no Terrenos Novos e ameaça motorista; ÁUDIO

Motoristas de ônibus do transporte coletivo e até da empresa que transporta funcionários da Grendene estão sendo ameaçados para não trafegar no bairro Terrenos Novos com passageiros do Caiçara.





Nesta terça-feira (7), um miniônibus da Transol, que faz o transporte coletivo municipal, foi barrado por pessoas armadas que cercaram a topique, obrigando o motorista a parar o veículo. Segundo moradora do Residencial Caiçara, que estava dentro do ônibus, a abordagem ocorreu por volta de 11 horas.





O coletivo se deslocava do Terrenos Novos para o Centro. “Vários caras pararam a nossa topique, depois da Mercearia do Seu Aguiar. Eles fecharam a rua e vários deles cercaram a topique”.





De acordo com a passageira, eles alertaram que moradores do Caiçara não podem transitar pelo Bairro dos Terrenos Novos. Ela conta que não aconteceu danos maiores, mas sim um constrangimento, sentimento de medo e insegurança, a perda da liberdade de trafegar entre as localidades próximas ao bairro. “Não temos emprego, segurança e agora nem mais o direito de sair”, lamenta a moradora.





Outro morador informa que nem mesmo o ônibus da Grendene, que pega empregados da empresa em diversos bairros, não pode passar pelo Terrenos Novos com alguém do Caiçara. Há relatos de que em outra ocasião, um ônibus que levava crianças também foi parado, e o motorista foi ameaçado de, se levar alguém do Caiçara, ele é quem vai ser punido.





Nossa reportagem chegou a presenciar o ônibus da Transol sendo escoltado por viatura policial, na tarde de hoje, no bairro Renato Parente.





Entramos em contato com a assessoria da Secretaria do Trânsito e Transportes. Segundo a assessora Sarah Braga, “ainda estamos apurando o caso, e não temos mais nada a relatar”. Não conseguimos contato com a Transol.





Áudio de moradores do Caiçara.

Por Ana Karine / Sistema Paraíso