GUARACIABA DO NORTE PASSA A EXIGIR PASSAPORTE DE VACINA

Decreto Municipal nº 69/2021 institui, além das medidas de segurança já em vigor, que se apresente comprovante de vacinação para acesso a diversos estabelecimentos em Guaraciaba do Norte.





A cidade de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, passará a exigir o passaporte de vacina para entrada em estabelecimentos. A informação foi divulgada pelas redes sociais da prefeitura e publicada oficialmente pelo Decreto Municipal nº 69/2021, com validade até a próxima segunda-feira, 6.





Segundo dados da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a média móvel de casos confirmados de Covid-19 na cidade saiu de cerca de 0,5, na metade de outubro, para 7,57, na metade de novembro. As informações mais recentes sobre a pandemia no município foram publicadas em 27 de novembro.





Também segundo o IntegraSUS, de 40.642 habitantes de Guaraciaba do Norte, quase 80% tem o esquema vacinal completo. São 32.486 pessoas com duas doses ou dose única de imunização. Ao todo, quase 37 mil pessoas já estão cadastradas para receber a vacina contra a Covid-19 na cidade.





Ainda assim, o índice de casos por 100 mil habitantes tem apresentado tendência de crescimento. A cidade apresenta nível de alerta moderado para a incidência de Covid-19, com média de 84,7 casos diários por 100 mil habitantes nas semanas epidemiológicas 46 e 47 (14 a 27 de novembro).





O indicador de óbitos pela doença, porém, segue estável. A última morte por Covid-19 em Guaraciaba do Norte foi em 12 de novembro, segundo os dados do IntegraSUS.





Ao todo, foram registrados 77 falecimentos devido ao coronavírus desde o início da pandemia. A maioria dos óbitos ocorreu entre março e junho de 2021.





Fonte: O Povo