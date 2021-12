Dez aeronaves do PCC são apreendidas em operação da PF

Na manhã desta quinta-feira (02), a Polícia Federal (PF) cumpre 15 mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca em oito estados para desarticular uma organização criminosa de tráfico internacional de cocaína.





O grupo é especializado no transporte aéreo da droga através da rota Bolívia-Paraguai-Brasil.





A investigação identificou que o grupo é formado por empresários do setor de aviação agrícola, advogados, pilotos e indivíduos ligados ao PCC. Os agentes cumprem os mandados em cidades do do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Roraima e do Distrito Federal.





Também são executadas ordens judiciais para bloqueio de imóveis e contas bancárias, sequestro e apreensão de dez aeronaves e outros veículos e bens que estiverem em poder do grupo. Durante as buscas, armas foram apreendidas.





As investigações começaram em dezembro de 2020, a partir de um acidente aéreo ocorrido no município de Muitos Capões (RS), quando o avião utilizado para transportar a droga sofreu avarias no momento do pouso e permaneceu escondido na plantação por cerca de uma semana.





Os crimes identificados, até o momento, são tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.





(Gazeta Brasil)