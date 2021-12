Hilux avança preferencial e bate em Up na Avenida Dom José

O acidente aconteceu por volta das 16h no cruzamento da rua Coronel José Inácio com a Avenida Dom José no Centro de Sobral.





Uma Toyota Hilux modelo SRX 4×4, com inscrição de Sobral, que seguia na rua Coronel José Inácio sentido praça do Patrocínio / UFC Campus Sobral (Fábrica de Tecido), avançou a preferencial no cruzamento com a Avenida Dom José e bateu em um Volkswagen Up, por volta das 16h. O carro modelo Up estava ocupado por duas pessoas, uma mulher e uma criança, que sofreram ferimentos leves. A condutora foi encaminhada para o hospital da Unimed/Sobral. A criança ficou com a família no local do acidente.





O condutor da Hylux, que não teve ferimento, falou com o Portal Paraíso. “Eu tive culpa, achei que dava tempo passar. Já falei com a família da vítima e vou pagar o prejuízo. Eu não estou muito bem porque meu filho pequeno está doente e eu estou muito preocupado” disse o condutor da Hilux. O esposo da vítima disse que está tudo bem com sua mulher e seu filho. A Guarda Civil Municipal foi acionada e chegou ao local uma hora depois do acidente.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso