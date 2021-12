"Homem-Aranha 3" está prestes a quebrar recorde mundial de bilheteria e superar US$ 1 bilhão

Antes mesmo de completar uma semana nos cinemas, o 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa?' está prestes a quebrar recorde mundial de bilheteria.





O longa dirigido por Jon Watts alcançou US$ 751,3 milhões em todo o mundo e pode ser o único a alcançar US$ 1 bilhão de bilheteria em 2021. As informações são da Exame.









Sucesso de bilheteria no Brasil





No Brasil o sucesso é o mesmo. Cerca de 48 horas após o lançamento, na última quinta-feira (16), 'Homem-Aranha 3' se tornou a maior estreia de um filme nos cinemas brasileiros da história. Foram mais de 1,7 milhão de espectadores, segundo dados da Comscore, empresa internacional de consultoria de mídia e audiência.





No momento, 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa?' é o terceiro filme de maior bilheteria este ano, conforme divulgou a Sony essa semana.





Por enquanto, os dois primeiros lugares são ocupados por dois filmes chineses, conforme apontam dados da Comscore.

Filmes chineses ocupam as primeiras posições





Na primeira posição está “A Batalha do Lago Changjin”, cuja arrecadação chegou a US$ 904,9 milhões em todo o mundo. Na segunda, “Oi, mamãe”, com US$ 900,4 milhões em vendas globais de ingressos.





“Eu não apostaria contra o Homem-Aranha e sua capacidade de entrar no clube de bilheteria de US$ 1 bilhão”, declarou à Exame o analista sênior de mídia da Comscore, Paul Dergarabedian.





(Diário do Nordeste)