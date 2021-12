MULHER É MORTA A TIROS NA ZONA RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ, DOIS SUSPEITOS DO CRIME SÃO DETIDOS PELA PM

Uma mulher de 28 anos foi morta após ser atingida por disparos de arma de fogo na noite da quarta-feira (23) na localidade conhecida como Sitio Tranqueira, zona rural de Viçosa do Ceará. A vítima identificada como Leidiane Carvalho Cardoso, estava em casa quando chegaram dois indivíduos em uma motocicleta, um deles entrou no imóvel e realizou vários disparos contra ela, fugindo logo em seguida. Leidiane não resistiu e morreu no local.





A Polícia Militar rapidamente iniciou as diligências que resultaram na captura de dois suspeitos, sendo um adolescente de 16 anos e um rapaz de 21 anos (ex-namorado da vítima).





Segundo informações que a PM colheu entre os familiares, Leidiane estaria sofrendo constantes ameaças por parte do ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento ocorrido há aproximadamente dois meses.





A arma usada no crime não foi encontrada. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia plantonista de Tianguá, onde foram autuados por crime de feminicídio.





O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





(Ibiapaba 24 horas)