Homem tenta invadir casa, mas fica preso pela calça

Um homem acabou ficando sem as calças após tentar invadir uma residência em Cariacica (ES). O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (17).





Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que o homem ficou preso pelas calças no portão de uma casa, e depois fugiu apenas de cueca. As informações são do portal G1.





A dona do imóvel não quis se identificar. Ela disse que o suspeito tentou entrar no local por volta das 23h. Ainda segundo a mulher, o invasor ficou com medo de um cachorro que começou a latir.





A Polícia Militar foi acionada e fez buscas pelo homem, que não foi encontrado.