Jogador de 29 anos morre após passar mal em aquecimento

Um jogador de futebol que atuava em Omã, país da Península Arábica, morreu na última quarta-feira (22), aos 29 anos, após passar mal durante o aquecimento da partida de seu time, o Muscat Football Club, contra o Al-Suwaiq.





O zagueiro Mukhaled Al-Raqadi desmaiou antes do jogo, foi socorrido e rapidamente encaminhado ao hospital. O jogador, porém, morreu horas depois. De acordo com o jornal espanhol Marca, o defensor sofreu um infarto.





Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra jogadores, funcionários e até o árbitro da partida chorando pela perda de Al-Raqadi. O Muscat emitiu uma nota lamentando o falecimento do atleta.





– Com o coração cheio de fé aceitando a vontade de Deus, a direção do Muscat Club e todos os seus afiliados estendem as suas sinceras condolências à família de Al-Raqadi – disse o comunicado.