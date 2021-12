Mais de 3,7 mil pessoas estão desabrigadas após temporais na Bahia

As tempestades que atingem a Bahia, sobretudo as regiões sul e extremo sul do estado, entram no quinto dia e já deixaram 3.744 pessoas desabrigadas, segundo o Corpo de Bombeiros.





As fortes chuvas causaram uma série de alagamentos e 30 cidades decretaram situação de emergência, conforme informou a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec). Nestas localidades, mais de 70 pessoas foram afetadas.





A pasta também afirma que vilarejos e povoados destes municípios ficaram ilhados, situação que dificulta o acesso dos bombeiros nas ações de resgate.





Na manhã deste domingo, o presidente Jair Bolsonaro acompanhados dos ministros de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Cidadania, João Roma, sobrevoam as cidades que vêm sendo devastadas pelos temporais.





Bolsonaro acompanha o trabalho de mais de 240 bombeiros e dois helicópteros que atendem às vítimas. Na região rural do município de Amargosa, uma família está desaparecida após ter a casa soterrada.