Vídeo de cachorro brincando com "cachorro fantasma" viraliza nas redes sociais

Jake Demarko, morador da cidade de Melbourne, na Austrália passou por uma situação um tanto assustadora quando decidiu olhar as imagens de segurança de sua casa, após notar que o cachorro de estimação estava brincando sozinho no quintal – embora parecesse interagir com algo ou alguém.





Em entrevista à agência de notícias australiana Caters ele contou que Ryder, o cachorro, estava correndo pelo quintal parecendo brincar com uma criança ou outro animal, o que seria muito difícil já que, segundo ele, os muros em volta da casa são muito altos e impediriam a entrada de estranhos.





Ao olhar para a tela de monitoramento ele ficou apavorado com o que viu: Ryder estava brincando com um cachorro branco desconhecido. Eles correm um após o outro e brincam perto do bebedouro até que, de repente, o “cachorro fantasma” desaparece do quadro.





O vídeo logo se tornou viral nas redes sociais, deixando os internautas chocados com as imagens. Segundo DeMarco, ao ver o que estava acontecendo, correu para o quintal, mas o “Casper Dog” (cachorro do Gasparzinho), como o apelidou, já havia sumido.

Fonte: Canal do Pet Ig