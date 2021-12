INTERNAUTA DO MUNICÍPIO DE COREAÚ FAZ DENÚNCIA CONTRA O PSF DA LOCALIDADE DE ARAQUÉM

"Queremos fazer uma reclamação à respeito do posto de saúde da localidade do Araquém - Coreaú, na última quarta-feira dia 08, um homem que estava trabalhando no calçamento que fica na frente do posto de saúde estava sentindo muita dor de cabeça e entrou no posto pra pedir pra medir pressão dele, mas nenhum dos atendentes e funcionários não deram atenção pra ele, uma funcionária estava medindo a pressão de uma senhora só olhou e não falou nada, se ia atender, se tinha que pegar uma senha, ele falou com outro funcionário e este nem olhou pra ele, e eles veem o homem o dia todo ali fazendo o calçamento, uma hora e meia depois, saiu na calçada uma funcionária, o rapaz falou o assunto, e ela perguntou se ele queria medir a pressão agora, ele disse que já tinha comprado e tomado um medicamento, e nem o gerente apareceu pra falar alguma coisa ou pedir desculpas pelo desprezo da parte deles responsáveis pela saúde daqueles que mantém o bom salário deles.