DENÚNCIA DO INTERNAUTA

"Nós que somos técnicos de enfermagem do IGS s omos totalmente desvalorizados, p rincipalmente nesse tempo de pandemia que nós não temos quase folga, p ois trabalhamos aos sábados e se tiver no domingo somos obrigados a ir trabalhar tbm na campanha do covid.





Sim, trabalhar temos que ir sim, mas vamos dá valor as horas extras dos profissionais, porque o valor das horas extras são assim: a cada uma hora trabalhada de segunda a sábado o valor é de R$ 10,34 e no domingo R$ 13,79.