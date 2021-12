MASSA CONCURSOS COMPLETA UM MÊS DE PREPARAÇÃO PARA A PROVA DA GCM DE SOBRAL

Desde o último dia 30 de novembro, o Massa Concursos retornou suas atividades presenciais em sua sede no Colégio Coração de Jesus em Sobral-CE. Nesse retorno, a equipe coordenada pelo professor Kleber Teixeira abriu uma turma preparatória para o concurso da Guarda Municipal de Sobral de Sobral. O certame que está ofertando em torno de 140 vagas em seu total (incluindo cadastro de reserva) terá sua prova aplicada em 3 de abril. O concurseiro do Massa saiu na frente, pois o estudo dos conteúdos da prova já foram iniciados antecipadamente antes mesmo do edital ser publicado.









Estratégia para aprovação





Contando com a maior e melhor equipe de professores de Sobral e região, o curso em suas aulas noturnas semanais de 18h45 às 22h, está contemplando todos os conteúdos exigidos no edital que foi publicado no último dia 15/12. Com a maior carga horária de aulas, o Massa também irá promover simulados e aulas extras até a véspera do concurso. No mês de Março, o último da preparação, os professores estarão fazendo uma "maratona de questões" em estilo UECE que será a banca examinadora.





Polícia Penal e GCM de Fortaleza





Uma vez encerrada a preparação para o concurso da GCM de Sobral, e também observando a semelhança dos conteúdos que são cobrados, o MASSA continuará suas atividades com a preparação para o concurso da Polícia Penal do Ceará e para a Guarda Municipal de Fortaleza. Esses certames estão confirmados também para o ano de 2022.

