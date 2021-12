Medicina UNINTA Itapipoca divulga resultado definitivo da 2ª entrada do processo seletivo para as bolsas integrais

O Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia a publicação do resultado da 2ª entrada do processo seletivo para o preenchimento das vagas para as 5 bolsas integrais no curso de Medicina, campus Itapipoca, como descritas no Edital 13/2021.





O período de inscrição corresponde a cada entrada do processo seletivo do curso. Na primeira, segunda e terceira entradas será disponibilizada 1 vaga em cada. Já na quarta entrada serão 2 vagas, sendo 1 delas destinada a negros e índios. Ainda restam o preenchimento de 3 vagas.





Para concorrer, é preciso estar aprovado no Processo Seletivo 2022.1 no 3º e/ou 4º período de entrada e também preencher um formulário socioeconômico em bolsasmedicina.uninta.edu.br.





Toda a documentação exigida, prazos para envio e pagamento da taxa de inscrição, dentre outras regras, podem ser vistos no edital.





Os candidatos economicamente hipossuficientes podem solicitar a isenção total da taxa de inscrição. Para isso, devem atender aos critérios descritos em edital e preencher o formulário com as informações exigidas para que sejam avaliados pela Comissão Própria de Processos Seletivos (CPPS).