Ficaemcasa: Festa de artistas dura quatro dias ininterruptos

No entanto, a edição deste ano causou polêmica e foi assunto nas redes sociais durante toda a semana. Com o custo de R$ 2,8 milhões a festa no Marina Park Hotel foi marcada por intensa aglomeração, uso de drogas ilícitas, “pegação” entre os convidados, incluindo um “dark room” (espécie de quarto destinado à práticas sexuais, o qual os convidados tinham acesso para mais “privacidade”).





Famosos como Kéfera, João Guilherme, Zé Felipe, Viih Tube, Boca Rosa, Matheus Mazzafera, Valesca Popozuda, Belo, Gracyanne Barbosa, Whinderson Nunes e vários outros marcaram presença. Algumas das apresentações ficaram por conta de MC Kevinho, Leo Santana e Wesley Safadão.





O deputado estadual André Fernandes, que é de Fortaleza, apontou a hipocrisia dos participantes e a vista grossa da imprensa, pois a grande maioria dos convidados – senão todos – foram defensores ferrenhos do “fiquemecasa, além de fazerem coro ao chamar o presidente Jair Bolsonaro de genocida por conta de sua gestão na pandemia.





O parlamentar relembrou, por exemplo, uma publicação da Kéfera em que ela ofende e xinga que não cumpria o isolamento.





– Páginas de fofoca, imprensa em geral, vocês não vão chamar os famosos de genocidas? – disse o deputado.