Falso líder religioso é preso acusado de cometer crimes sexuais contra mulheres

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu nesta sexta-feira (10), no Crato, Francisco José Alexandre de Sousa, de 52 anos. O homem, que se apresentava como líder espiritual, é investigado por crimes sexuais. A ação faz parte da Operação “Santo Nome em Vão”.





Segundo as investigações, Francisco José aproveitava a relação de proximidade que estabelecia com as vítimas para cometer os crimes sexuais. “O investigado seduzia as vítimas afirmando que elas deveriam passar por algumas situações para evoluir espiritualmente. Fragilizadas, elas não percebiam a violência a que eram submetidas”, explicou a delegada Kamila Brito, titular da Delegacia de Defesa da Mulher do Crato, responsável por conduzir as investigações.





Ainda de acordo com a polícia civil, o suspeito ministrou medicamentos para as vítimas sem prescrição médica, aproveitando a situação de vulnerabilidade para cometer abusos sexuais, ameaças e agressões, sempre justificando as ações por meio da religião.





Francisco José foi preso pelo crime de estupro. Durante a ação, os policiais civis da DDM Crato ainda encontraram diversos materiais cirúrgicos, um revólver calibre 38, munições, quatro celulares e seis charutos. Todo o material foi apreendido. (CN7)