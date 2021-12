Meruoca ganha novo jornalista formado no UNINTA

No último dia 20 de setembro, a cidade de Meruoca ganhou um novo jornalista. O jovem Marcilei Sales de Sousa, de 23 anos, que orientado pelo professor Me Matheus Salvany foi aprovado com grau máximo no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do Centro Universitário Inta (UNINTA). A pesquisa intitulada; Repórter Cidades: A História e os Encantos de Meruoca, resultou num programa em formato telejornalístico, que em quatro matérias aborda a religiosidade, a economia, o turismo e a história do município. Sobre a escolha da formação, o novo jornalista relembra da adolescência e deixa claro que sua vocação apareceu bem cedo.





"No ensino médio participei de um projeto da qual fui coordenador, que era um jornal da escola. Com 16 anos eu ligava o microfone em uma caixa de som amplificada - lá em casa, no Sítio São Gonçalo, na Palestina (Meruoca) - Aí colocava músicas oferecendo para os vizinhos. As vezes enchia de gente pra me ver falando e pedir músicas”, conta Marcilei, que durante a apresentação do TCC fez questão de agradecer toda a família e as professoras do ensino fundamental, Fátima Monteiro e Eliane Sousa, que vieram de Meruoca e se fizeram presentes. “A gente não podia deixar de prestigiar este momento único’’, colocaram.





Para o orientador e professor do UNINTA, Matheus Salvany, o trabalho é fruto do diálogo realizado em sala de aula e do estímulo as pesquisas e produções cientificas que tratem sobre a realidade regional. “Aqui no UNINTA sempre buscamos produzir conteúdo que aborde questões locais e da região. O Marcilei foi muito feliz com a escolha do tema e está de parabéns como estudante e jornalista. Ninguém melhor que ele para falar da cidade que tanto ama”, destaca.





Filho de agricultores, o jovem Marcilei Sales é o primeiro da família a conquistar um diploma de ensino superior. Entretanto, o novo jornalista de Meruoca ainda não está satisfeito. De acordo com o mesmo, o seu novo objetivo é exibir o TCC na praça central da cidade. “ Estou em conversar com a Secretaria de Cultura. Tenho esse sonho de exibir este trabalho na nossa praça matriz e levar ao povo de Meruoca um pouco da nossa rica historia e relevaria para região”.





O programa produzido para o TCC está disponível no canal do youtube do curso de Jornalismo do UNINTA.