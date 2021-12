SAÚDE DO CEARÁ CONFIRMA TRÊS CASOS DA VARIANTE ÔMICRON NO ESTADO

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) confirma a identificação de três casos da variante Ômicron do coronavírus no estado. As três pacientes são viajantes e estão em isolamento em Fortaleza. As amostras positivas passaram por sequenciamento genômico realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen), sendo duas coletadas no Centro de Testagem (CT) do Aeroporto Internacional de Fortaleza e uma no drive-thru do Shopping RioMar Kennedy.









PERFIL DOS PACIENTES





As três mulheres identificadas com variante Ômicron no Ceará têm perfis diferentes. Uma delas é tailandesa, de 24 anos, está grávida e começou a sentir sintomas gripais no dia 7 de dezembro. Ela fez exame no CT do drive-thru do Shopping RioMar Kennedy e cumpriu o isolamento em Fortaleza. Não há informação sobre vacinação na paciente.





Os outros dois casos são de passageiras que desembarcaram em Fortaleza no aeroporto da Capital. Uma é paulista, de 31 anos, vinda de São Paulo, com sintomas iniciados no último dia 15. Ela tomou duas doses de vacina contra a Covid-19. A outra paciente tem 26 anos, é natural de Tianguá (CE), mas veio de Milão, na Itália, com escala no Rio de Janeiro. Ela começou a sentir sintomas no dia 17 de dezembro e tem esquema vacinal completo. Ambas seguem em isolamento.