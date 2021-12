"Novo Lázaro" se entrega à polícia de Goiás depois de 7 dias foragido

O caseiro Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, suspeito de três homicídios em Corumbá de Goiás, se entregou à polícia neste sábado (4/12), depois de sete dias foragido. Apontado como o "Novo Lázaro", o criminoso estava se escondendo desde o dia 28 de novembro, após matar a esposa - grávida de quatro meses-, a enteada de dois anos e oito meses e um fazendeiro de Goiás.





Antes de se entregar, Wanderson chegou à fazenda de um casal em Gameleira de Goiás na manhã deste sábado por volta das 6 horas, apontando um revólver pela janela. Após ajudar o criminoso com água, comida e roupas limpas, o casal convenceu Wanderson de se entregar, o levando em seguida para a Polícia Militar. Durante os dias de busca por Wanderson, a polícia montou uma força-tarefa com foco de atuação em Abadiânia (GO) e Alexânia (GO), usando helicópteros e cães farejadores.





Após ter matado a mulher grávida e a enteada, Wanderson teria ido até a casa do seu patrão e furtado um revólver com seis munições. Em seguida, foi a uma propriedade vizinha e matou um fazendeiro para roubar a caminhonete dele. Ele ainda tentou estuprar a mulher do fazendeiro, que foi atingida por um tiro no ombro, caiu e se fingiu de morta para escapar do assassinato. O homem ainda bateu em Cristina Nascimento Silva, 45, e mordeu o rosto dela, que corre o risco de perder a visão.





(O Povo)