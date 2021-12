MOTOCROSS EM ITAPAJÉ/CE: 3ª ETAPA DO CAMPEONATO CEARENSE

Acontecerá no próximo domingo (5), a 3ª Etapa do Campeonato Cearense de Motocross na cidade de Itapajé. O evento terá a participação dos melhores pilotos do Norte/Nordeste do país.





Todas as determinações requeridas pela Secretaria de Esportes do Município de Itapajé e pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) para a realização do evento sertão cumpridas.





O evento tem a organização do empresário Júnior Ferreira, da Livraria do Estudante.