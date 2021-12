Nunca é tarde para realizar a segunda graduação dos seus sonhos

O Centro Universitário Inta (UNINTA) é uma instituição responsável por oferecer a oportunidade para muitos jovens realizarem o sonho da graduação . Entretanto, não é incomum encontrarmos pelo campus estudantes que iniciaram a segunda graduação como uma forma de realização pessoal. No curso de jornalismo do UNINTA podemos citar a histórias do estudante Thyago Santos Donatto, bacharel em Direito e que em 2019 ingressou no curso. Formado pela a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), ele atualmente trabalha como procurador jurídico do UNINTA e pela noite é universitário.





“Trabalhar no ambiente universitário favoreceu minha volta ao meio acadêmico, despertando o interesse na formação e, quem sabe, num futuro exercício da docência, haja vista a escassez de profissionais qualificados na região. Dessa forma, estar aqui é o grande incentivo que tenho”, destaca Thyago Donatto, que hoje já se encaminha para os últimos semestres do curso.





Além disso, o advogado revela que o motivo de escolher a graduação de jornalismo, foi uma realização antiga. “Foi uma opção pessoal. Como já havia trabalhado profissionalmente no rádio esportivo sempre ficou aquela vontade de obter a formação superior na área, até porque a formação em comunicação social amplia o leque de atuação. Além do mais, Direito e Jornalismo são perfeitamente conciliáveis”, declara.





Segundo dados divulgados pelo Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em capitais com o Rio De Janeiro, por exemplo, entre 2014 e 2020, houve um aumento de 60% no número de pessoas matriculadas em cursos de graduação que já possuíam diploma de ensino superior. O que prova que esta opção é um realidade crescente.





O professor do curso, o jornalista Me Matheus Velasco Salvany, que também é administrador conta como a segunda graduação somou na sua formação. “Observo que meu leque de atuação no mercado de trabalho ampliou e um curso complementou o outro. Sinto-me um profissional muito mais completo com minha segunda graduação e isso reflete nas oportunidades que surgem na minha vida profissional”, revelou.





O curso de jornalismo do UNINTA, dá oportunidade a todos aqueles que querem ingressar na graduação. Formando profissionais aptos a todas áreas que abrangem comunicação, como, redação, jornais, revistas, TV, rádio, assessoria de imprensa, capazes de realizar trabalhos externos e entrevistas ao vivo. A modalidade é escolhida pelo estudante de forma virtual ou presencial. Para ingressar no curso, você pode usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Para conhecer o curso é só acessar www.uninta.edu.br e clicar na aba que dá acesso a graduação.





Ainda de acordo com a pesquisa do INEP, os principais motivos que levam a busca pela segunda graduação são a insatisfação com a primeira escolha de carreira, a busca por realização pessoal e a necessidade de se tornar um profissional mais completo..









Nayanne Melo

Estudante de Jornalismo do UNINTA