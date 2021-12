RAIO CUMPRE MANDADO DE PRISÃO E APREENDE ARMA DE FOGO EM FORQUILHA

No final da manhã deste domingo, 19, a Equipe RAIO 03 juntamente com a CP 3792 de Forquilha, receberam informações de uma residência no bairro cidade de Deus estaria sendo utilizada para abrigar infratores da lei.





Ao chegar no local os militares confirmaram a autenticidade e localizaram um revólver calibre 38 com seis munições intactas na pose de Eduardo Anderson Ferreira Cordeiro, 20 anos.





Contra "Loquinha" havia dois mandados de prisão em aberto, o mesmo é suspeito de vários crimes na região.





Durante o percurso a Delegacia 24 horas de Sobral, os militares localizaram uma motocicleta Honda Titan vermelha com queixa de roubo abandonada na via.





Fonte: Sobral 190