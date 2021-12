Pai atropela filho ao sair da garagem de casa e por um triz não atinge a cabeça do bebê; vídeo

Um pai atropelou o filho de 1 ano e 5 meses ao sair da garagem de casa e, por um triz, não atingiu a cabeça do menino, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Um vídeo registrou quando a mãe aparece, desesperada, procurando o filho e o encontra debaixo do carro, logo após o acidente.





Apesar de a câmera de segurança registrar o vídeo como sendo na terça-feira (28), o caso aconteceu na segunda-feira (27), por volta das 13h45, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).









Vídeo





A imagem mostra que o motorista estava dando ré no carro para retirá-lo da garagem. Em seguida, a criança entra atrás do veículo sem que o motorista percebesse e acaba sendo atropelada.





No vídeo, é possível ver quando a mãe aparece à procura do filho e o encontra embaixo do carro. Logo em seguida, o condutor chega o veículo um pouco para a frente e a mulher consegue puxar a criança.









Resgate





A equipe do Samu levou o menino para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Águas Lindas de Goiás. A criança foi atendida e, conforme a corporação, já recebeu alta.





De acordo com Fernando Ferreira das Neves, coordenador-geral do Samu do Entorno Sul, o menino teve ferimentos leves no coro cabeludo e na orelha.





“Foi mais o susto. Ele teve uma lesão no coro cabeludo e uma pequena lesão na orelha. A criança foi levada para uma unidade de saúde e passa bem. Logo depois, recebeu alta”, disse.

Com informações do G1