Ao ser cobrada por atraso no jantar, mulher agride marido com ferro de passar

Uma mulher agrediu o companheiro com um ferro de passar, em Faxinal, no norte do Paraná, ao ser questionada sobre o atraso do jantar, na noite da última segunda-feira (27). A briga do casal precisou ser atendida pela Polícia Militar (PM).





O homem contou à equipe policial que chegou em casa, por volta das 21h, e, ao perceber que a refeição não estava no ponto, questionou a esposa sobre o ocorrido. A mulher teria se irritado com a cobrança e passou a xingar e agredir o esposo com um ferro de passar roupa, causando um corte em um dos dedos da mão.





Ele acionou a Polícia Militar mas, quando a equipe chegou, a esposa não estava mais na residência. Como o marido não quis representar contra a companheira, a equipe apenas registrou a ocorrência e o orientou quanto as medidas a serem tomadas.





Fonte: GCMAIS