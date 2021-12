Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem por regressão de regime em Sobral

Dando continuidade aos trabalhos de combate à criminalidade, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu, nessa terça-feira (28), um mandado de prisão por regressão de regime contra um homem de 22 anos. A ação ocorreu na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





O suspeito foi identificado como Mardeson Lucas Ferreira de Paiva (22), com passagens por tráfico de drogas. Conforme investigação da Delegacia Regional de Sobral em conjunto com a Municipal de Forquilha, o homem foi preso e, posteriormente, foi posto em liberdade sob o monitoramento por tornozeleira eletrônica. Dias após ser solto, o suspeito rompeu o equipamento.





Apurações apontam ainda que ele teria envolvimento em crimes de roubo em Forquilha (AIS 14). Após diligências, Mardeson foi localizado e preso no bairro Vila União, em Sobral. Ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Forquilha, onde o mandado em desfavor dele foi cumprido. Agora, ele encontra-se à disposição da justiça. A PC-CE segue apurando o envolvimento dele em crimes.