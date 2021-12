Pais de atriz famosa são achados mortos misteriosamente

Nos EUA, os pais da atriz Alicia Witt foram encontrados mortos na última segunda-feira (20). Os corpos estavam na residência da família, em Tatnuck, Massachusetts.





Witt é conhecida por papéis em ‘Duna’ e ‘The Walking Dead’. Ela tinha pedido que um primo fizesse uma visita a seus pais para verificar se estava tudo bem, já que ela disse que não falava com eles há alguns dias. As informações são do portal UOL.





– Falei com um dos meus primos que morava perto para checar meus pais. Infelizmente, o desfecho era inimaginável. Eu peço por privacidade neste tempo de luto enquanto estou tentando entender tal sucessão de eventos – explicou Alicia, em um comunicado.





A morte de Robert Witt, de 87 anos, e de Diane Witt, de 75 anos, está sendo investigada. A polícia disse que na casa do pais da atriz não havia sinais de entrada forçada.





O jornal local de Worcester reportou a possibilidade de um acidente com o uso de um forno, mas a hipótese foi descartada pelos bombeiros, que não encontraram traços de gases tóxicos.