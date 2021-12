PANDEMIA DA VIOLÊNCIA: onda de arrombamentos, furtos e assaltos a lojas de Sobral assusta comerciantes

A operação "Centro Seguro", lançada pela Polícia Militar em Sobral, não foi suficiente para intimidar os bandidos que continuaram suas ações criminosas. Dia dois de dezembro, o bandido da calça amarela atuou no Junco. Com apoio de um comparsa, em uma moto, realizaram vários assaltos sendo que dois foram registrados por câmeras de segurança. Na Rua Vereador Raimundo Nilo Donizete, próximo à Apae os indivíduos assaltaram duas funcionárias do entidade.





A operação foi lançada dia 26 de novembro, por ocasião das festas de fim de ano no intuito de garantir segurança tanto aos comerciantes quanto aos clientes. A operação continuará por todo mês de dezembro com apoio da equipe do Raio e da Polícia Ambiental.





Os comerciantes do Centro têm prejuízos com a onda de arrombamentos, furtos e assaltos em suas lojas. O problema é antigo, e, apesar da polícia ter prendido alguns dos suspeitos e recuperado parte dos objetos furtados, o problema continua.





Os donos de loja cobram uma ação mais eficaz por parte das autoridades. Laiane Frota que teve sua loja arrombada em maio deste ano falou com o Portal Paraíso. “A sensação não é muito boa, a gente anda assustada e continua trabalhando sabendo que a qualquer hora pode ser assaltada ou ter a loja arrombada” disse.





No final de novembro, duas lojas foram arrombadas na rua Meninos Deus. de Em outubro, a Polícia Civil conseguiu recuperar 11 relógios furtados em uma loja de roupas e acessórios. Em agosto, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos de terem arrombado uma loja na rua Luzanir Coelho.. O número de crimes ao comércio de Sobral é maior contando com os que não registram Boletim de Ocorrência (B.O.). Os bandidos agem normalmente à noite ou na madrugada.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso