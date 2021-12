Cera de carnaúba é usada em tratamento contra o câncer

Pesquisadoras da Universidade Federal do Ceará usam cera de carnaúba na criação de nanopartículas. Com essa a UFC já soma 20 invenções sob sua titularidade.





Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Ceará utilizaram a cera de carnaúba para criar nanopartículas que podem ser usadas no tratamento contra o câncer. O invento foi reconhecido, por meio de carta patente, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).





Nesse processo, são utilizadas estruturas em escala nanométrica que envolvem a molécula do fármaco, melhorando a solubilidade do medicamento e permitindo maior controle de sua liberação no organismo. Entre essas estruturas estão as nanopartículas lipídicas sólidas (NLS), que atuam como carreadores. Na pesquisa, a cera de carnaúba, que é um composto lipídico, constitui a matriz estrutural de todo o sistema desenvolvido.





Dessa forma, é possível direcionar o medicamento ao local desejado, através da atração gerada por um campo magnético. O propósito é alterar a biodistribuição da medicação para melhorar sua eficácia.





De acordo com a Profª Nágila Ricardo, o maior diferencial do invento é que a cera de carnaúba funciona, ao mesmo tempo, de quatro formas diferentes. Primeiro, ela atua como uma cápsula protetora da medicação administrada aos pacientes. Segundo, tem capacidade de direcionar a medicação para o local de interesse do tratamento, através de um campo magnético. Terceiro, é capaz de gerar calor, também através de campo magnético. Por último, a cera também pode auxiliar na obtenção de diagnósticos por imagem.





Com informações Helenilton Jackson / Agência UFC