Três funcionários terceirizados da Enel morrem atropelados por carro desgovernado em Itarema

Três funcionários da empresa B&Q, que prestavam serviços para a Enel Distribuição Ceará, morreram atropelados na tarde desta quinta-feira, 9, na CE-085, na localidade de Riacho no município de Itarema, distante 210,6 km de Fortaleza. Outros dois trabalhadores também foram atingidos e encaminhados para uma unidade de saúde, conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





O acidente de trânsito aconteceu após um veículo atingir a traseira do caminhão da companhia elétrica. Por volta das 20 horas, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) investigou o local do acidente, com a ocorrência ainda em andamento. Um procedimento investigatório será instaurado na Delegacia Regional de Itapipoca.





Em nota, a Enel lamentou a morte dos colaboradores parceiros e garantiu que eles estavam trabalhando em um espaço devidamente sinalizado. A companhia informou que um carro desgovernado bateu no caminhão, atingindo os técnicos. “A Enel informa que vai garantir junto às empresas parceiras para que seja dado todo suporte aos familiares dos colaboradores”, afirmou.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, com sigilo e anonimato garantidos. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3673.7042 ou (88) 3631-3232, da Delegacia Regional de Itapipoca.





As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





Com informações do portal O Povo

Foto Diário do Nordeste