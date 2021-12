PF recebe novo jato E175 da Embraer para ser utilizado em operações

Na quarta-feira (08), a Polícia Federal (PF) recebeu o primeiro de dois jatos E175 da Embraer. Segundo a corporação, o uso da aeronave, um jato mais moderno e eficiente, permitirá ampliar ainda mais os trabalhos nas principais ações da PF, como o deslocamento de agentes para operações de combate ao crime organizado, transferência de detentos e movimentação de equipamentos e cargas.





A aeronave foi utilizada no Reino Unido antes de ser enviada para a Polícia Federal e passou por inúmeras adequações antes de chegar ao Brasil. O segundo jato E175 será recebido em 2022.





A cerimônia de entrega ocorreu em um evento no hangar da Coordenação de Aviação (CAV) da Polícia Federal em Brasília e contou com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, do presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, do diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Gustavo Maiurino, além de outras autoridades.





(Gazeta Brasil)