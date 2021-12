DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

"Os usuários do psf Cleide Cavalcante Sales, situada no bairro do Sumaré

, somos de certa forma expostos a violência todas as vezes que precisamos ir à unidade na parte da tarde, o que acontece: a unidade agora fica fechada/trancada e a gente chega, fica do lado de fora, exposto ao sol, o vigia geralmente sentado atrás do balcão, independente da hora que você chegue o portão só é aberto às 13:00 horas, como o atendimento é por ordem de chegada, quem quer estar em casa mais cedo, certamente virá mais cedo, e fica " pegando sol nas canelas" e pedindo a Deus pra que nada lhe aconteça. Ao meu ver, não custava nada, deixar os pacientes aguardarem dentro do unidade até que os atendentes chegassem o que também nunca acontece no horário certo, agora 13:15 chegou a primeira atendente, sendo que o horário é de 13:00, se precisar vir a unidade 16:45, a cara que elas fazem por já ser quase final de expediente não é das melhores."