Bolsonaro xinga após Doria dizer que SP é dele: “Teu é o c******”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) xingou nesta quinta-feira (9) o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por sua decisão de adotar o passaporte da vacina no estado a partir de 15 de dezembro, caso o governo federal não o faça antes disso.





Apesar de receber apoio de sanitaristas, a promessa de Doria pode esbarrar em questões jurídicas, já que o Executivo federal é o responsável por fiscalizar as fronteiras. Isso impediria o tucano de cobrar o passaporte da vacina, por exemplo, no pouso de passageiros no aeroporto internacional de Guarulhos.





Antes de disparar contra Doria, Bolsonaro disse que o governador de Rondônia, Marcos Rocha (PSL), vai sancionar lei que proíbe a cobrança do comprovante de imunização.





– Já um governador aqui, da região Sudeste, quer fazer o contrário e ameaça: “Ninguém vai entrar no meu estado”. Teu estado é o cac***, po***! – gritou o presidente.





A declaração ocorreu em cerimônia alusiva ao Dia Internacional contra a Corrupção, no Palácio do Planalto, na presença de ministros e parlamentares.





– Tem que lutar, poxa – clamou, em protesto contra as restrições.





Bolsonaro ainda disse que não poderia aceitar a obrigação do cartão vacinal no país, já que ele mesmo não se imunizou.





Nesta quinta-feira, o governo publicou portaria em que estabelece quarentena de cinco dias para quem entrar em território nacional por via aérea sem ter se vacinado. Os imunizados estão livres de quarentena. As regras valem a partir de sábado.





*AE