Polícia Civil desativa estufa de cultivo de haxixe e prende proprietário com arma de fogo

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) localizou e desativou uma estufa de cultivo de haxixe, nessa terça-feira (28). A ação culminou na apreensão de sete quilos da droga, 25 mudas de maconha, além de munições e uma arma de fogo. Todo o material estava em posse de um homem de 31 anos, que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma fogo. O trabalho policial aconteceu em um imóvel situado no bairro Cidade dos Funcionários – pertencente à Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza.





Após o recebimento de uma denúncia anônima acerca da comercialização de drogas e que pessoas envolvidas em crimes de homicídios estariam em imóvel situado no bairro Cidade dos Funcionários, as equipes policiais se deslocaram até o endereço citado e já constataram uma movimentação suspeita. Ao abordarem o proprietário da casa, o homem tentou se desvencilhar da ação policial. De imediato, os policiais civis lograram êxito e prenderam Francisco Wilbo Nunes de Sousa Filho (31), com antecedentes criminais por falsificação de documento público, que no momento da abordagem, estava com uma quantidade de drogas nas mãos.





Com a atitude suspeita, os policiais civis fizeram uma varredura na casa, e encontram em dois cômodos do imóvel uma estufa com plantações de drogas contendo cerca de 25 pés de maconha, sete quilos de haxixe já embalados para a venda, uma pistola com numeração raspada, 53 munições variadas, além de balança de precisão e cadernos com anotações para o tráfico. Um veículo que também estava no local, foi apreendido.





Todo o material e Francisco foram conduzidos à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Na especializada da PC-CE, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.