Policial salva bebê engasgando após ver choro de mãe desesperada; veja vídeo

Um bebê com 17 dias de vida se engasgou com leite materno e foi salvo por policiais militares nessa quarta-feira (15/12) em Nova Veneza, no Sul catarinense. De acordo com a Polícia Militar, a mãe do recém-nascido chegou desesperada ao quartel pedindo ajuda junto com uma vizinha.





A mãe disse para a equipe que estava amamentando quando a criança se engasgou. A mulher ainda informou que o bebê nasceu com dificuldades respiratórias e ficou internado nos primeiros dias de vida na UTI do Hospital Santa Catarina.





É possível ver nas imagens toda a ação dos policiais, que durou cerca de dois minutos, para socorrer a criança. Um dos policias até pulou a grade do quartel, enquanto o colega pega a chave para atender mais rápido o bebê.





O policial consegue fazer o bebê voltar a respirar e em seguida levam o recém-nascido de viatura até o Hospital São Marcos em Nova Veneza, onde a criança ficou em observação.





CM7 com informações de Com informações via OCP News