Coreia do Norte proíbe sorrisos e risadas por 11 dias. Entenda!

Nada de sorrisos ou risadas. Os cidadãos norte-coreanos estão proibidos de demonstrar sinais de felicidade por 11 dias, em memória do 10° aniversário de morte do ex-ditador Kim Jong-il, que liderou o país de 1994 a 2011. A população também não poderá ingerir bebidas alcóolicas, nem praticar atividades de lazer durante o luto.





Na última sexta-feira (17), data da morte do ex-governante, as restrições foram ainda mais rigorosas, e os cidadãos também foram impedidos de fazer compras.





Em entrevista ao Daily Mail, um morador conta que as proibições devem ser levadas a sério, pois as punições no passado foram severas.





– No passado, muitas pessoas que foram flagradas bebendo ou embriagadas durante o período de luto foram presas e tratadas como criminosos ideológicos. Eles foram levados embora e nunca mais vistos – declarou.





Jong-Il morreu em decorrência de um ataque cardíaco, em 2011. Ele foi sucedido, então, por seu filho e atual ditador, Kim Jong-Un.





Na última sexta-feira, uma cerimônia foi realizada na praça de Pyongyang para recordar a morte do ex-líder. O país realiza ainda exposições, palestras e concertos musicais em sua homenagem.





