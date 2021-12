PRF apreende grande quantidade de cocaína e crack; VÍDEO

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois veículos envolvidos no transporte de drogas. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (06), em Viçosa (CE).





Por volta das 6h desta segunda-feira (06/12), no município de Viçosa (CE), agentes da PRF que prestavam apoio à Justiça Eleitoral, abordaram o veículo F4000, e o veículo Fiat Strada com placas do Mato Grosso (MT) que viajam juntos.





Após entrevista suspeita e minuciosa averiguação nos veículos, foi encontrado, em um dos compartimentos preparados no teto do baú da F4000 aproximadamente 250 kg de Cloridrato de Cocaína e 130 kg de Crack.





Os veículos, os ocupantes e a foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Sobral (CE) para as devidas providências.

Com informações da PRF