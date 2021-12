O Massa Concursos com sede no colégio Coração de Jesus em Sobral retornou terça-feira, 30/11, com suas aulas presenciais. Desta feita, o Foco será o concurso da Guarda Municipal de Sobral. A banca já foi definida e será a Universidade Estadual do Ceará (UECE).





Contato: (88) 9.9987.8081