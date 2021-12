Receita localiza 1,2 tonelada de cocaína no Porto de Santos

A Receita Federal localizou na tarde de terça-feira (28), no Porto de Santos, cerca de 1,2 tonelada de cocaína que seguiria em duas cargas para fora do país. Os carregamentos da droga estavam dentro de itens que seguiriam para o Porto de Valência, na Espanha, e para o Porto de Tema, em Gana. Ninguém foi preso até o momento.





A primeira carga de cocaína foi localizada em um carregamento de suco de laranja que iria para a Espanha. Na ação, o cão de faro Uruk, da Receita Federal, foi quem sinalizou positivamente para a presença de drogas, e foram localizadas centenas de tabletes do entorpecente, em um total de 736 kg.





Já a segunda apreensão ocorreu em meio a uma carga de açúcar cristal, com destino ao Porto de Tema, em Gana. Assim como o carregamento que seguia para a Europa, no segundo caso também houve indicação positiva do cão de faro. Foram localizados outros 504 kg de cocaína em meio à carga.





A droga interceptada foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Santos, que prosseguirá com as investigações. De acordo com a Receita, o total de cocaína apreendida este ano somente no Porto de Santos chegou a mais de 16 toneladas. (Pleno News)