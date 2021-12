Tarifa de energia elétrica mais alta deve ser mantida até final de abril

O governo deve manter a cobrança da chamada bandeira escassez hídrica na conta de energia elétrica até 30 de abril de 2022. Desde setembro, consumidores pagam uma taxa adicional na conta de luz de R$ 14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kwh) consumidos para bancar o acionamento de usinas termoelétricas e a importação de energia da Argentina e Uruguai





A manutenção da tarifa acontece mesmo com o início das chuvas e as perspectivas de melhores condições dos reservatórios. Na semana passada o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a bandeira vai cair com o aumento de chuvas pelo país.





Mas, segundo a equipe que acompanha o setor elétrico, os recursos arrecadados via bandeiras tarifárias até abril serão utilizados para cobrir os custos das ações referentes aos meses de setembro, outubro e novembro. (CN7)