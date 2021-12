Sertanejo Zé Neto revela doença pulmonar e preocupa fãs

O cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, preocupou os fãs ao dar uma declaração à sua equipe, logo após uma apresentação. Em vídeo que circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (20) e foi divulgado pelo Balanço Geral, da Record, ele revelou estar lutando contra um problema pulmonar.





Na gravação, o cantor agradece por todo apoio e empenho de sua equipe durante a gravação de um novo trabalho da equipe e explica que pensou que não conseguiria concluir.





– Obrigado, do fundo do meu coração. Nesse projeto, eu falei com Cristiano, a gente apostou muito, a gente tava (sic) meio com medo. Todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, eu estou com um problema no pulmão. Eu estou tratando, estou tentando, nem achei que iria conseguir. Mas Deus é tão maravilhoso que, mais uma vez, acho vamos sair daqui com um baita projeto. Muito obrigado, de coração – declarou Zé Neto.





De acordo com Keila Jimenez, colunista de celebridades da Record, pessoas próximas ao cantor afirmaram que ele estaria doente devido a uma doença causada pelo uso de cigarro eletrônico. O sertanejo também tem sido visto, recentemente, usando bombinhas de inalação utilizadas por pessoas com problemas de falta de ar e asma.





A Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) já destacou que não há dados sobre a segurança dos cigarros eletrônicos e ressaltou que os mesmos contêm nicotina, que causa dependência.





Zé Neto e Cristiano farão show em Xangri-lá, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, no próximo dia 27 de dezembro. (Pleno News)