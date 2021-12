Lula já está negociando cargos e ministérios de "futuro governo"

O ex-presidente Lula já estuda como irá governar, relacionar-se com o Congresso, nomear seu ministro da Economia e até mesmo como evitar um pedido de impeachment.





De acordo com informações da GloboNews, nesta terça-feira (21), o petista está reunido com os caciques do PSB Carlos Siqueira, João Campos, Márcio França e Paulo Câmara.





A pretensão de Lula é que Geraldo Alckmin vá para o PSB e que Márcio França obtenha uma vaga no Senado, com um candidato do PSD como suplente. Após a vitória nas eleições de 2022, que ele dá como certa, Lula daria um cargo de ministro a França, e o PSD herdaria seu lugar no Senado.





Lula apoia a ideia de o PT compor uma federação partidária com o PSB, PCdoB, PSOL e PV.





Sobre o ministro da Economia, o petista já definiu que escolherá para o cargo um político, e não um especialista no ramo.





De acordo com um aliado próximo ao petista, ao evitar nomear um economista, Lula pretende “evitar o fiscalismo e o burocratismo. E ter alguém que, acima de tudo, compreenda a política e a concilie com a economia”. (Pleno News)