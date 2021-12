Sobral tem uma das dez gasolinas mais caras do Ceará

O ranking divulgado pela Agência Nacional de Petróleo mostra também que três municípios passam de R$ 7 por litro, na média.





A cidade de Sobral tem o preço médio da gasolina em torno de R$ 6,97, o que a deixa na oitava posição entre as gasolinas mais caras do estado do Ceará.





O preço médio da gasolina no Ceará caiu quatro centavos, saindo de R$ 6,95 para R$ 6,91, informa o mais novo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), realizado na semana passada com 201 postos no Estado.





O menor valor encontrado para o litro foi de R$ 6,49, abaixo da mínima verificada na semana anterior (R$ 6,67). No entanto, o preço máximo manteve-se em R$ 7,49, cotação assinalada em Crateús.





Esse município, inclusive, está entre as cidades cearenses em que o preço médio passa de R$ 7,00. São elas: Itapipoca, Crateús e Limoeiro do Norte.





Na prática, o número deve ser maior, no entanto, a pesquisa da ANP abrange apenas 11 dos 184 municípios do Ceará.





RANKING DA GASOLINA NO CEARÁ





Crato: R$ 6,77

Juazeiro do Norte: R$ 6,78

Quixadá: R$ 6,81

Caucaia: R$ 6,86

Maracanaú: R$ 6,86

Iguatu: R$ 6,88

Fortaleza: R$ 6,93

Sobral: R$ 6,97

Limoeiro do Norte: R$ 7,14

Crateús: R$ 7,16

Itapipoca: R$ 7,18





Ainda não constam no levantamento os possíveis efeitos da redução de 3% no preço da gasolina, anunciada pela Petrobras às distribuidoras na terça-feira passada. O impacto direto nas bombas deve ser percebido nesta semana.





Especialistas, contudo, avaliam que será tímido o reflexo dessa queda para os consumidores, que vêm sendo bombardeados por aumentos desde o início do ano. No Ceará, o litro subiu mais de 50% neste ano.





Fonte: Diário de Nordeste