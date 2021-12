TRAGÉDIA EM CAMOCIM!

Lamentavelmente, um trágico acidente ocorrido neste domingo, 19, ceifou a vida de um professor da rede pública do município de Camocim.





De acordo com as informações colhidas pelo Camocim Polícia 24h, era por volta das 16h quando nas proximidades da residência do ex-prefeito Chico Vaulino, um veículo Chevrolet Corsa cor cinza conduzido por Fernandes Mendes Gomes, 48 anos, residente no bairro Jardim das Oliveiras, colidiu com a motocicleta Honda Pop que era conduzida pelo professor José Ricardo Batista Silva, 42 anos, residente na localidade de Flamenga dos Ferreiras.





Com a forte colisão o professor morreu ali mesmo no local. Uma ambulância do Samu esteve no local do sinistro e ainda conduziu o corpo da vítima ao hospital, no entanto já deu entrada em óbito.





Uma equipe de pm’s do P.O.G. compareceu rapidamente ao local e efetuou a prisão do condutor do Corsa, visto que ele apresentava sinais de embriaguez, inclusive teria confessado a um dos pm’s que estaria bebendo desde cedo.





O caso foi levado para a DPC de Camocim onde o caso foi apresentado ao Delegado Fábio Marcos da Silva que analisou o caso e resolveu autuá-lo em flagrante com base ao artigo 302, parágrafo 1º, inciso I e parágrafo 3º do CTB, sendo recolhido a uma cadeia. O professor Ricardo ensinava na Escola Alba Maria, era evangélico e deixa precocemente sua família. Que Deus conforte todos os familiares e amigos.





Com informações do Camocim Polícia 24h