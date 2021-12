Ávine Vinny, do hit "Coração Cachorro", é preso em Fortaleza

O cantor Ávine Vinny foi preso na noite desta segunda-feira (13), em Fortaleza. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Mulher, na capital cearense.





Informações iniciais apontam que ele teria ameaçado a mulher dele. Segundo a assessoria, "houve uma discussão verbal".





Ávine Vinny ficou nacionalmente conhecido pela música "Coração Cachorro (Late Coração)", gravada ao lado de Matheus Fernandes.









Carreira





Ávine Vinny iniciou a carreira na banda "Xé Pop", aos 20 anos. Hoje em carreira solo, o cantor é contratado da Vybbe, produtora de Xand Avião. Ao seguir carreira solo, conseguiu destaque no Forró, mas o primeiro sucesso nacional é "Coração Cachorro".





O forró lançado em 2021 tem um refrão com a melodia de "Same mistake", balada do músico britânico James Blunt, de 2007. Os autores da música, inclusive, fizeram acordo com Blunt e cederam 20% da renda da canção ao inglês.





Fonte: G1