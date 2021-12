Quase 2,3 toneladas de cocaína foram apreendidas de janeiro à dezembro no Ceará

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou nesta segunda-feira (13) que foram apreendidas quase 2,3 toneladas de cocaína, em todo o estado do Ceará, durante o período de janeiro à 8 de dezembro. O número corresponde a quase 400% de aumento em comparação ao mesmo período do ano passado, quando 463,4 quilos foram retirados de circulação. Esse é o maior balanço registrado em toda a série histórica quando se trata da apreensão desse tipo de entorpecente.





“Esse resultado é fruto da intensificação do trabalho das Forças de Segurança alinhado com o fortalecimento da inteligência e tecnologias disponíveis no Ceará”, definiu o titular da SSPDS, Sandro Caron. Os dados são da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).





Se contabilizados apenas os oito primeiros dias do mês de dezembro, foram apreendidas 1,3 toneladas de cocaína em uma ação integrada entre a Coordenadoria de Inteligência da SSPDS, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Federal (PF), no município de Chaval. Na oportunidade, três pessoas suspeitas de tráfico de drogas também foram presas em flagrante.





“Trabalhamos sempre para combater esse tipo de crime e enfraquecer grupos criminosos que tem como principal fonte de renda, o tráfico de drogas. Dessa forma, desarticulando organizações criminosas e reprimindo o tráfico, retiramos deles o dinheiro e, consequentemente, tiramos os envolvidos de circulação quando identificamos e prendemos pessoas desse ramo. Essas capturas impactam sempre na diminuição de crimes em nosso Estado. Destaco ainda a importância do alinhamento das Polícias com o uso da inteligência e tecnologias disponíveis para seguirmos combatendo o tráfico interestadual”, disse Sandro Caron.





Durante os demais meses, de janeiro à novembro, foram apreendidas quase seis toneladas de drogas. Ao todo, são 5.591,42 quilos de drogas, entre cocaína, crack, maconha e derivados de Cannabis, que foram retiradas de circulação pelas forças de segurança.





(CN7)