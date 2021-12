Prefeitura interdita as duas vias da Fernandes Távora

A Prefeitura de Sobral interditou na manhã desta segunda-feira (13/12) as duas vias da Avenida Fernandes Távora que dá acesso ao grande Sinhá Saboia. O órgão já havia interditado um lado da via sentido Sinhá Saboia/Centro, na sexta-feira (10/12), depois que um internauta divulgou um vídeo nos grupos de WhatsApp denunciando que uma das galerias de águas pluviais que passa sobe a avenida tinha cedido causando uma cratera de aproximadamente 7 metros de diâmetro.

Técnicos da Secretaria de Infraestrutura, na manhã desta segunda-feira, estiveram no local analisando o estado da galeria do outro lado da via e resolveram interditá-lo. Ainda de acordo com os técnicos serão colocadas no local manilhas grandes. Na Avenida Fernandes Távora, entre a ponte Othon de Alencar e a ponte sobre o Rio Oiticica, tem duas galerias. A galeria que cedeu fica há a cerca de 300 metros da ponte sobre o Rio Oiticica e a outra, próximo à escola Padre Oswaldo Chaves, que poderá ser anulada para impedir que as águas vindo da lagoa da Cerâmica Cosmac invadam o bairro Várzea grande.





O Portal Paraíso falou com Francisco Leorne, gerente de manutenção da Secretaria de Obras, que disse que a Prefeitura trabalhará dia e noite para terminar a obra o mais rápido possível. “O prazo de entrega será de 10 a 15 dias. Assim que a Prefeitura tomou conhecimento do problema através do vídeo de um morador, mandou uma equipe analisar a situação e de imediato interditou uma via na sexta-feira e hoje interditamos a outra” completou.





Com as duas vias interditadas o trânsito será desviado para a avenida Mons. Aloísio Pinto. Quem segue Centro/Sinhá Saboia pela ponte Othon de Alencar, no semáforo da rotatória no Dom Expedito, deverá pegar à direita na rua Antônio Rodrigues Magalhães para acessar a avenida Monsenhor Aloísio Pinto. Quem segue Sinhá Sabóia/Centro, deverá pegar a avenida Moacir Lima Feijão ao lado da Lassa para acessar a Monsenhor Aloísio Pinto.





