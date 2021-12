SOBRAL: restauração do teatro Apolo completa dois anos de total abandono

A reforma do Teatro Apolo, no Centro da cidade de Sobral, contratada pela Prefeitura Municipal, estava prevista para ser entregue no dia 4 de novembro. No entanto, até agora, apenas menos de 10% de todo o trabalho foi concluído. Essas informações estão contidas no portal da transparência:





O Teatro Apollo que fica localizado na Rua Conselheiro Rodrigues Júnior, 164 – Centro, Sobral, foi uns dos primeiros teatros da Província do Ceará.





Após a licitação, as obras foram iniciadas em dezembro de 2019 e havia custado ao tesouro nacional R$ 245.870,77 ( duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e setenta e sete centavos.)





Porém, o prazo de validade final da obra terminou e de acordo com ele, a obra já deveria está concluída.





Atualmente, a obra do Teatro Apollo se encontra completamente parada e apenas um pequeno percentual de 9,41% foi implantado.





A empresa responsável já recebeu R$ 23 mil pelos serviços prestados.





A empresa contratada para a obra é a GRK Construções e Reformas Eireli, CNPJ 14.359.767 / 0001-16. Além da reforma do teatro, a mesma empresa também venceu a licitação para a reforma da Igreja Menino Deus, que custou cerca de 1 milhão de reais.





O Sistema de Comunicação Paraíso entrou em contato com a empresa responsável pela obra e até o fechamento desta matéria, não obtivemos resposta. Entramos em contato com a Secretaria de Obras de Sobral e, da mesma forma, também não responderam e nem prestaram esclarecimentos a respeito da demora da restauração do Teatro Apollo.





Por Gabriel Lopes / Sistema Paraíso