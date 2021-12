Amigo de Bolsonaro, Hélio Lopes recebe alta e deixa o hospital

Nesta segunda-feira (13), o deputado federal Helio Lopes publicou um vídeo em sua conta do Instagram para avisar que recebeu alta do Hospital das Forças Armadas (HFA). Ele estava internado desde sexta-feira (10) devido a uma embolia pulmonar.





No vídeo, Helio contou que sentiu uma dor muito forte na semana passada e que descobriu o problema após a internação.





– Na sexta-feira, eu tive uma dor muito forte e, achando que era dor na coluna, vim parar aqui, no HFA. Depois de vários exames, descobriram que eu tive uma embolia pulmonar – apontou.





Em seguida, o deputado contou que recebeu alta após ser medicado e agradeceu a todos que desejaram sua recuperação.





– Depois de muita medicação e outros exames, obtive a alta. Quero agradecer a todos vocês pelas orações, pela corrente de fé, [pelos] pensamentos positivos; todos que rezaram e todos que pediram, de alguma forma, a Deus pela minha cura.





No vídeo, o parlamentar ainda avisou que irá continuar sua luta ao lado do presidente Jair Bolsonaro para tirar o Brasil do “lamaçal”.





– Hoje estou bem. Não venho sentindo mais nenhuma dor. E quero dizer que a luta continua, juntamente com Jair Messias Bolsonaro, para tirar o Brasil desse lamaçal em que esquerda colocou o país. Meus amigos, nunca percam a fé, nunca percam a esperança, e lembrem-se: Deus está sempre no controle de tudo.





Por fim, ele agradeceu a todos do Hospital das Forças Armadas.





