Prefeito e vereador levam briga política para ringue de MMA; VÍDEO

O prefeito de Borba, no Amazonas, Simão Peixoto, do Partido Progressista (PP), e o ex-vereador Erineu Alves da Silva, conhecido como Mirico, seu adversário político, protagonizaram uma luta de MMA na madrugada deste domingo (12) com o intuito de “resolver” as diferenças políticas.





Os políticos já possuem um histórico de conflitos, principalmente após Mirico ter feito críticas à gestão do prefeito da cidade localizada a 150 km de Manaus. Mirico gravou um vídeo alfinetando o prefeito e chamando-o para a briga. Peixoto reagiu, propondo que o embate fosse oficializado.





– Apreciador das artes marciais como sou, aceitei o desafio do cidadão, mas de forma limpa e correta, dentro de um octógono, com árbitro e dentro de todas as regras do MMA – disse o prefeito.





A luta ocorreu em uma quadra de esportes na cidade. No primeiro dos três rounds do embate, o prefeito sofreu uma sequência de chutes e caiu no tatame, mas conseguiu se levantar e ainda reverteu a posição. Ao fim, foi apontado como o vencedor do embate.





A luta contava com uma plateia animada, com torcida de ambos os lados. No fim do combate, o prefeito cumprimentou o adversário e disse que a luta foi para incentivar o esporte na cidade.

No Amazonas é assim:



Prefeito x Oposição de interior se resolve na porrada 😂😂😂😂😂



O Prefeito de Borba Simão Peixoto desafiou um ex vereador do município que estava fazendo inúmeras críticas à sua gestão à resolverem no braço. E foram!!!! Braço, chute, ringue, torcida kkk pic.twitter.com/VZnSmPuyEh — RodrigoGuedesAm (@RodrigoGuedesam) December 12, 2021