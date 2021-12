VIOLÊNCIA: MC é morto a tiros durante show realizado em Porto de Galinhas

De acordo com a Polícia Civil, até a manhã deste domingo, ninguém havia sido preso. Boco do Borel chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serrambi, mas não resistiu aos ferimentos.





MC Boco do Borel era o nome artístico de Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, que morava na Zona Oeste do Recife, capital de Pernambuco. No início da carreira, ele fez dupla com o artista MC Sheldon, que inclusive lamentou a morte do ex-companheiro de dupla nas redes sociais.





– Eu e o Boco tivemos uma história linda de irmandade. A gente, juntos, superou preconceito, a gente superou os obstáculos da vida durante uma geração e é até meio estranho para mim falar dessa forma. O Boco se foi, não está mais aqui entre nós e o que me deixa mais triste ainda é que eu não pude dizer o quanto eu amava ele – escreveu.





Em junho de 2020, Boco foi preso com outros três homens por estar com 670 gramas de derivado de pasta base de cocaína. O músico ficou detido até outubro deste ano. Na época, a assessoria do cantor negou o envolvimento do artista e afirmou que ele estava “no local errado na hora errada”. (Pleno News)